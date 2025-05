Women: stage azzurro con l’Under 19 per Nespolo e Pellegrino

Doppia convocazione in casa Sampdoria Women. Sabrina Nespolo e Giada Pellegrino prenderanno parte allo stage dell’Italia Under 19 – in programma a Tirrenia da lunedì 26 a sabato 31 maggio – che precederà la presentazione della lista ufficiale delle 20 calciatrici che giovedì 12 giugno partiranno alla volta della Polonia, sede della fase finale dell’Europeo di categoria.

Avvicinamento. Il Centro di Preparazione Olimpica ospiterà quindi i primi allenamenti dell’Italia in vista della competizione in programma dal 15 al 27 luglio. La Polonia padrona di casa, la Svezia e la Francia saranno le tre avversarie nel Gruppo A: l’esordio delle azzurrine è fissato per domenica 15 giugno a Stalowa Wola.