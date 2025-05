Women: Arcangeli e Bertucci convocate dall’Italia Under 23

Ancora una doppia convocazione azzurra in casa Sampdoria Women. Dopo Sabrina Nespolo e Giada Pellegrino (convocate per uno stage dell’Under 19), Nicole Arcangeli e Sofia Bertucci si ritroveranno a Collecchio (Parma) per il raduno dell’Italia Under 23 in vista dell’amichevole con la Svezia, in programma lunedì 2 giugno a Noceto (ore 15.00).