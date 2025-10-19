U.C. Sampdoria Sampdoria logo

La Samp Women parte forte, cinque reti in Coppa contro l’Entella

Inizia con il piede giusto il nuovo corso della Sampdoria Women di mister Castiglione che al “Colmata al Mare” di Chiavari supera per 5-0 l’Entella nel secondo turno di Coppa Italia Eccellenza. Blucerchiate subito determinanti con le reti realizzate al 4′ da Izzo e al 7′ da Tortarolo, aggiungono il loro nome al tabellino anche Fallico al 72′ e Tassi al 87′.

Le ragazze di mister Castiglione torneranno in campo il 26 ottobre per il terzo turno di Coppa Italia contro il Sestri Levante

 

 

 

 

 

 

 

