Secondo successo per la Samp Women, battuto anche il Sestri Levante

News

Due su due per la Sampdoria Women nella terza giornata di Coppa Italia Eccellenza Femminile.

Al ”Boero” le blucerchiate di mister Castiglione battono 13-0 il Sestri Levante e confermano entusiasmo, identità e spirito di squadra. La sblocca subito Tortarolo (5’), seguono i gol di Migneco (14’), Tassi (17′), ancora Tortarolo (35′), capitan Fallico (41′) e Migneco (42′). Cambia frazione di gioco ma non il canovaccio: le blucerchiate dilagano infatti con Tassi (47′), Favalli (48′ e 49′), Schelotto (68′), Punzo (73′), Schipani (81′) e nuovamente Schelotto (88′).

Nella quarta giornata di Coppa, in programma il 2 novembre, il Doria affronterà il Molassana Boero.

