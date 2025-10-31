U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Eccellenza Femminile 2025/26: il calendario della Sampdoria Women

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il calendario del Girone A del Campionato di Eccellenza Femminile 2025/26.  A seguire il cammino che dovrà affrontare la Sampdoria Women.

1.a Sampdoria vs Molassana Boero (30 novembre 2025, 15 febbraio 2026)
2.a Genova Calcio vs Sampdoria (7 dicembre 2025, 22 febbraio 2026 )
3.a Sampdoria vs Praese (14 dicembre 2025, 1° marzo 2026)
4.a Sampdoria vs Sestri Levante (21 dicembre 2025, 15 marzo 2026)
5.a Vado vs Sampdoria (11 gennaio 2026, 22 marzo 2025)
6.a Sampdoria vs Spezia (18 gennaio 2026, 12 aprile 2026)
7.a Speranza vs Sampdoria (25 gennaio 2026, 19 aprile 2026)
8.a Sampdoria vs Entella (1° febbraio 2026, 26 aprile 2026)
9.a Albingaunia vs Sampdoria (8 febbraio 2026, 3 maggio 2026)

