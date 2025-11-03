U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tre su tre per la Sampdoria Women, 4-1 contro il Molassana

Tre su tre per la Sampdoria Women nella quarta giornata di Coppa Italia Eccellenza Femminile. Al  “Boero” le blucerchiate di mister Castiglione superano il Molassana con un convincente 4-1 e centrano la terza vittoria consecutiva nella competizione.

Gara equilibrata nella prima mezz’ora, poi il Doria prende il largo: Tortarolo sblocca il risultato (41′) e pochi minuti più tardi raddoppia Valle (43’). Nella ripresa le ragazze continuano a spingere e allungano con Ferraro (52′) e Favali (57), chiudendo di fatto i conti. Nel finale le ospiti trovano il gol della bandiera con Gallione (87′).

Un altro passo avanti per una squadra che cresce, convince e continua a vincere. Le blucerchiate torneranno in campo domenica 9 novembre contro lo Spezia.

