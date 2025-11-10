U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Samp Women in festa, goleada con lo Spezia e pass per le semifinali

News

Pokerissimo nel primo tempo e doppia cifra finale. Al “Boero” di Genova la Sampdoria Women di mister Castiglione chiude la fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza Femminile con un netto 10-0 contro lo Spezia.

Partita mai in discussione: Izzo apre le danze (6’), poi vanno a segno Botto (10’), Tortarolo (15’), Schelotto (20’) e Favali (40’), fissando il parziale sul 5-0 all’intervallo. Nella ripresa il copione non cambia: Tortarolo firma altre due reti (56’ e 64’), intervallate dal gol di Valle (59’), prima dei sigilli finali di Lopez (65’) e Punzo (81’).

Con 12 punti in classifica, le blucerchiate conquistano il primo posto nel Girone A e domenica 16 novembre giocheranno la semifinale d’andata in casa dell’Albingaunia, seconda classificata del Girone B. Il ritorno è previsto per il weekend successivo.

