Academy Femminile: Ferraro con l’Under 16, Ghione in Under 15

Nuove soddisfazioni a tinte azzurre per l’Academy Femminile blucerchiata. Sara Ferraro e Lara Ghione sono state convocate rispettivamente dall’Italia Under 16 e dall’Italia Under 15 per due stage presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Ferraro sarà a disposizione del tecnico Priscilla Del Prete con per sei giorni, da lunedì 17 a domenica 23 novembre. Ghione risponderà invece alla chiamata della selezione guidata da Marco Dessì per il raduno previsto da lunedì 24 a giovedì 27 novembre.