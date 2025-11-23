U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ritorno ok: la Samp Women va in finale di Coppa Eccellenza

News

Ritorno ok: la Samp Women va in finale di Coppa Eccellenza

La Sampdoria Women di mister Castiglione chiude la semifinale di Coppa Italia Eccellenza Femminile con un altro successo convincente. Dopo il 9-0 dell’andata in casa dell’Albingaunia, nel ritorno al “Boero” arriva un 6-1 che conferma solidità, intensità e continuità di rendimento delle blucerchiate. Ingredienti che proiettano la squadra all’ultimo step della competizione.

Partenza ordinata e ritmo crescente già nella prima frazione: Schipani la stappa (20′), Bruzzone raddoppia dieci minuti più tardi e Tassi allunga (38’), fissando il 3-0 all’intervallo.

Nella ripresa la Samp continua a spingere. Casciani firma il poker (73’), mentre lo squillo degli ospiti arriva poco più tardi (85′) dagli undici metri con Salliu. Nel finale le ragazze di Castiglione chiudono i conti con Naudi (87’) e Lopez (89’), per il tennistico punteggio finale.

Con questa doppia vittoria, le nostre ragazze conquistano l’accesso alla finale, in programma venerdì 8 marzo 2026. L’avversaria sarà la vincente della semifinale tra Molassana e Vado Ligure, sfida in programma mercoledì prossimo alle ore 20.00.

altre news

Samp Women travolgente in Coppa: 9-0 all’Albingaunia

Samp Women travolgente in Coppa: 9-0 all’Albingaunia

20 Novembre 2025 Women
Academy Femminile: Ferraro con l’Under 16, Ghione in Under 15

Academy Femminile: Ferraro con l’Under 16, Ghione in Under 15

13 Novembre 2025 Women
Samp Women in festa, goleada con lo Spezia e pass per le semifinali

Samp Women in festa, goleada con lo Spezia e pass per le semifinali

10 Novembre 2025 Women