Ritorno ok: la Samp Women va in finale di Coppa Eccellenza
La Sampdoria Women di mister Castiglione chiude la semifinale di Coppa Italia Eccellenza Femminile con un altro successo convincente. Dopo il 9-0 dell’andata in casa dell’Albingaunia, nel ritorno al “Boero” arriva un 6-1 che conferma solidità, intensità e continuità di rendimento delle blucerchiate. Ingredienti che proiettano la squadra all’ultimo step della competizione.
Partenza ordinata e ritmo crescente già nella prima frazione: Schipani la stappa (20′), Bruzzone raddoppia dieci minuti più tardi e Tassi allunga (38’), fissando il 3-0 all’intervallo.
Nella ripresa la Samp continua a spingere. Casciani firma il poker (73’), mentre lo squillo degli ospiti arriva poco più tardi (85′) dagli undici metri con Salliu. Nel finale le ragazze di Castiglione chiudono i conti con Naudi (87’) e Lopez (89’), per il tennistico punteggio finale.
Con questa doppia vittoria, le nostre ragazze conquistano l’accesso alla finale, in programma venerdì 8 marzo 2026. L’avversaria sarà la vincente della semifinale tra Molassana e Vado Ligure, sfida in programma mercoledì prossimo alle ore 20.00.