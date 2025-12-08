Samp Women, goleada al debutto in casa: dieci reti all’Albingaunia

Esordio casalingo da incorniciare per la Sampdoria Women, che supera l’Albingaunia con un netto 10-0 nella seconda giornata del campionato di Eccellenza Femminile

Le blucerchiate partono fortissimo: dopo appena un minuto Valle apre le marcature, seguita da Bruzzone (6’) e da Tortarolo (8’). La squadra di mister Castiglione continua a imporre il proprio ritmo e trova altre due reti nel finale di frazione, ancora con Bruzzone (35’) e con Schelotto a due minuti dal duplice fischio. Nella ripresa il copione non cambia. Ferraro (48’) e Migneco (50’) spianano la strada, poi Izzo (73’), Naudi (79’) e ancora Migneco al (82′) completano la goleada.

Una prova solida, intensa e ben interpretata, che regala alle ragazze un’altra importante iniezione di fiducia. Anche e soprattutto in vista del prossimo impegno di domenica prossima sul campo del Praese.