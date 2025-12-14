Terza vittoria consecutiva per la Samp Women: 13-0 alla Praese

Sul campo della Praese arriva un’altra vittoria larghissima per la Sampdoria Women, che prosegue il proprio percorso a punteggio pieno nel campionato di Eccellenza Femminile superando le padrone di casa con un netto 13-0 nella terza giornata di andata.

Le blucerchiate indirizzano il match già nella prima frazione: Tassi sblocca (8’), seguita dal raddoppio di Bruzzone (17’) e dal gol di Tortarolo (24’). Ferraro firma il poker al 37’, prima che ancora Tassi, due minuti più tardi, mandi le squadre all’intervallo sullo 0-5.

Nella ripresa la Samp continua a spingere. Tortarolo trova la seconda rete personale (58’), Ferraro colpisce due volte (62’ e 84’), mentre Migneco sale in cattedra con una tripletta (70’, 77’ e 90’). Nel finale arrivano anche il gol di Botto (85’) e la quarta firma personale di Ferraro al 87’, per il definitivo 0-13.

Dopo le vittorie contro Entella e Albingaunia, la squadra di mister Castiglione conferma solidità, continuità e grande prolificità offensiva: tre successi, zero gol subiti e 32 reti segnate nelle prime tre giornate, un avvio di campionato che certifica l’ottimo stato di forma delle blucerchiate.