Samp Women travolgente: 19 reti contro il Genova Calcio

Anno nuovo, stesse abitudini per la Sampdoria Women che apre il 2026 con un’altra larga vittoria: 19-0 sul campo dell’ASD Genova Calcio nel recupero della quarta giornata quarta giornata di andata del campionato di Eccellenza Femminile.

Le blucerchiate mettono subito il match sui binari giusti: Tortarolo rompe gli indugi firmando una tripletta nel primo quarto d’ora di gioco, poco dopo Matera cala il poker (20’), poi Botto colpisce due volte (24’ e 27’) prima delle reti di Tassi (31’) e Ferraro (38’). Nel finale di frazione arriva anche la terza gioia personale di Botto (42′), che fissa il punteggio sullo 0-9.

Nella ripresa la Samp continua a spingere senza cali di intensità. Tassi va a segno dopo quattro minuti, quindi arrivano le reti di Schipani (53’), Bruzzone (25’) e Lopez (72’). Poi è il turno di Naudi che si mette in evidenza con una tripletta in pochi minuti (74’’, 76’ e 78’), mentre nel finale Botto (85′ e 87) e Schipani (89′) completano il tabellino con altre tre marcature, per il definitivo 0-19.

Dopo i successi contro Entella, Albingaunia e Praese, la squadra di mister Castiglione conferma numeri impressionanti: quattro vittorie su quattro, zero gol subiti e 51 reti segnate complessivamente, un avvio di campionato che racconta solidità, continuità e grande prolificità offensiva.