Samp Women, un’altra prova di solidità: Sestri battuto 10-0

Prosegue senza soste la marcia della Sampdoria Women, che nella sesta giornata di andata del campionato di Eccellenza Femminile supera in trasferta anche il Sestri Levante con un netto 10-0, centrando il sesto successo consecutivo.

Le blucerchiate partono subito forte e sbloccano il risultato con Tortarolo (8‘). Nel giro di pochi minuti arrivano anche le reti di Ferraro (10’) e Casciani (11’), che indirizzano con decisione il copione del match. La Samp continua a spingere e trova il poker con Bruzzone (33’), prima che Tortarolo (37’) firmi la momentanea doppietta personale per lo 0-5 con cui si va all’intervallo.

Nella ripresa il copione non cambia. Naudi (48′) Tortarolo (55′), Botto (70’), Lopez (80’) e Schelotto (82’), fissano il punteggio sul definitivo 0-10.

Dopo sei giornate il cammino della squadra di mister Castiglione resta impeccabile: sei vittorie su sei, nessun gol subito e 62 reti realizzate complessivamente, numeri che confermano l’ottima prima parte di stagione e grande efficacia offensiva.