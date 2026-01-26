La Samp Women sa solo vincere: 9-0 contro la Speranza 1912

La Sampdoria Women continua il proprio cammino nel campionato di Eccellenza Femminile superando la Speranza 1912 F.C. con un netto 9-0 nella settima giornata di andata, in una gara – come spesso accaduto in questa stagione – indirizzata già nei primi minuti.

L’avvio è infatti decisivo: Tortarolo apre subito le marcature (9’), seguita a stretto giro dalle reti di Fallico (10’) e Schipani (12’). La Samp mantiene alta l’intensità e trova il quarto gol ancora con Schipani poco prima della mezz’ora di gioco, prima delle firme di Izzo (31’) e Tortarolo (36’), che portano il punteggio sul 6-0 all’intervallo.

Nella ripresa le blucerchiate gestiscono il vantaggio senza rinunciare alla spinta offensiva. Schipani completa la propria tripletta dopo quattro minuti, poi arrivano anche la personale doppietta di Fallico (51’) e Naudi (66’), che fissano il risultato finale sul 9-0.

Un successo che conferma continuità e solidità per la squadra di mister Castiglione, capace di indirizzare la gara con un approccio deciso e di mantenere ordine e concretezza per tutti i novanta minuti.