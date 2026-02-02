U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Samp Women forza 4: vittoria esterna contro il Vado

La Sampdoria Women si aggiudica lo scontro al vertice dell’ottava giornata di andata del campionato di Eccellenza Femminile, superando in trasferta il F.C. Vado 1913 con un netto 4-0 e confermando il proprio percorso impeccabile.

Dopo una prima fase di studio, le blucerchiate sbloccano la gara con Schelotto (28′). La Samp prende fiducia e trova il raddoppio dieci minuti più tardi grazie a Bruzzone, chiudendo il primo tempo in controllo sul doppio vantaggio.

Nella ripresa la squadra di mister Castiglione interpreta la partita con maturità e attenzione, mantenendo ordine difensivo e colpendo nei momenti giusti. Schelotto firma la doppietta personale alla mezz’ora di gioco della seconda frazione, mentre un minuto più tardi Botto mette il sigillo definitivo su un successo di grande peso.

Una vittoria che assume un valore ancora maggiore per classifica e continuità: dopo otto giornate la Sampdoria Women resta a punteggio pieno, con porta inviolata e una prova di forza in uno dei confronti più attesi del girone.

