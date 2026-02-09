Cinquina al Molassana, nona sinfonia per la Samp Women
La Sampdoria Women supera anche l’ostacolo Molassana 1918 e centra la nona vittoria consecutiva nel campionato di Eccellenza Femminile, imponendosi per 5-0.
L’approccio delle blucerchiate è subito efficace: dopo appena un minuto Bruzzone sblocca il risultato, indirizzando la partita. Le ragazze di mister Castiglione mantengono il controllo del gioco e trovano il raddoppio con Tortarolo (35′), chiudendo la prima frazione avanti di due reti.
Nella ripresa la Samp continua a gestire con ordine e concretezza. Tortarolo va nuovamente a segno (53′), firmando la doppietta personale, mentre nel finale arrivano anche le reti di Schipani (79’) e Casciani (88’), che fissano il punteggio sul definitivo 5-0.
Un successo che consolida ulteriormente il percorso delle blucerchiate: nove vittorie su nove, porta ancora inviolata e continuità di prestazioni che confermano solidità e maturità lungo tutto il cammino di andata.