Continuità Samp Women: 4-0 all’Entella nella prima di ritorno
Si apre nel segno della continuità il girone di ritorno della Sampdoria Women, che nella prima giornata supera l’Entella con un netto 4-0 nel campionato di Eccellenza Femminile.
Le blucerchiate sbloccano l’incontro dopo sette minuti grazie a Casciani, brava a finalizzare l’azione che porta al vantaggio iniziale. La Samp mantiene il controllo della gara e va al riposo avanti di una rete.
Nella ripresa la squadra di mister Castiglione aumenta il ritmo. Schelotto raddoppia (53′), Tortarolo firma il terzo gol quattro minuti più tardi, mentre è Izzo a chiudere definitivamente i conti (75′), fissando il risultato sul 4-0.
Il successo sull’Entella aggiorna il bilancio delle blucerchiate: dieci vittorie in altrettante gare di campionato, nessun gol subito e un percorso che prosegue senza battute d’arresto.