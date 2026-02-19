Thomas Smith Logistics, sleeve partner della Samp Women

L’U.C. Sampdoria è lieta di annunciare la partnership con Thomas Smith Logistics, sleeve partner della Sampdoria Women per la stagione sportiva 2025/26. Il logo dell’azienda maltese è già presente sulle maniche delle maglie ufficiali indossate dalla prima squadra femminile blucerchiata in tutte le competizioni ufficiali.

Thomas Smith Logistics è una realtà specializzata nei servizi di logistica integrata e trasporti, capace di offrire soluzioni efficienti e personalizzate grazie a competenza, affidabilità e una visione orientata all’innovazione. Oltre a Malta, l’azienda è presente in Libia, Grecia , Londra e L’Italia. Un’azienda dinamica e in costante crescita che ha scelto di affiancare la Sampdoria Women credendo nel valore del progetto sportivo e nel potenziale sviluppo del club.

La partnership si inserisce all’interno di un percorso condiviso che guarda al futuro e sostiene la crescita di un movimento, quello del calcio femminile, sempre più centrale nel panorama sportivo nazionale. Un impegno che conferma la volontà di Thomas Smith Logistics di investire in progetti capaci di generare valore, promuovendo principi come inclusione, determinazione e ambizione.