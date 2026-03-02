Sampdoria Women forza 4: battuta anche la Praese

La marcia trionfale continua. La Sampdoria Women supera la Praese 1945 con il punteggio di 4-0 nella terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Femminile e conquista la dodicesima vittoria in altrettante partite.

Le blucerchiate di mister Castiglione partono forte e trovano subito il vantaggio e poi il raddoppio con un bis di Tortarolo (7′ e 20′). La Samp spinge ancora e nel finale di frazione trova anche la terza rete con Punzo (45’), chiudendo il primo tempo sul 3-0.

Nella ripresa la squadra doriana gestisce il vantaggio con ordine, controllando il ritmo della gara. Al 23’ arriva anche il quarto gol, firmato da Schipani, che fissa il risultato definitivo. Un successo che conferma la continuità del percorso anche nel girone di ritorno, con una prova solida e ben interpretata dall’inizio alla fine.