Samp Women, la Coppa Italia è tua: battuto il Vado in finale

La Sampdoria Women conquista la Coppa Italia di Eccellenza Femminile superando il Vado F.C. 1913 con il punteggio di 4-0 nella finale disputata al G. Casarino di Cogoleto (GE), al termine di un percorso convincente che ha visto le blucerchiate protagoniste fin dalle prime fasi della competizione.

Il cammino nella Coppa è stato caratterizzato da prestazioni di grande continuità: la Samp ha superato l’Entella (5-0), il Sestri Levante (13-0), il Molassana (4-1) e lo Spezia (10-0), guadagnandosi così l’accesso alla semifinale contro l’Albingaunia. Nel doppio confronto la formazione blucerchiata si è imposta con autorità, vincendo 9-1 la gara di andata e 6-1 quella di ritorno, conquistando così l’accesso alla finale.

Nell’atto conclusivo contro il Vado la squadra di mister Castiglione indirizza la gara già nel primo tempo. Dopo soli dieci minuti è Tortarolo a sbloccare il risultato, mentre spetta a Tassi siglare la rete del raddoppio (31’ ) che permette alle blucerchiate di chiudere la prima frazione avanti di due reti.

Nella ripresa la Sampdoria continua a gestire la partita con ordine e trova altri due gol: ancora Tortarolo (57′) e poi Botto (60′) per il sigillo definitivo sull’incontro.

Al triplice fischio può partire la festa blucerchiata: la Sampdoria Women conquista la Coppa Italia di Eccellenza Femminile, coronando nel migliore dei modi il proprio cammino nella competizione e aggiungendo un primo trofeo alla stagione.