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Serie C Femminile 2026/27: il calendario della Sampdoria Women

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Serie C Femminile 2026/27: il calendario della Sampdoria Women

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il calendario del Girone A del Campionato di Serie C Femminile 2026/27.  A seguire il cammino che dovrà affrontare la Sampdoria Women.

1.a Sedriano vs Sampdoria (11 ottobre 2026, 31 gennaio 2027)
2.a Sampdoria vs Torino Women (18 ottobre 2026, 7 febbraio 2027 )
3.a Atletico Uri vs Sampdoria (25 ottobre 2026, 28 febbraio 2027)
4.a Sampdoria vs Real Meda (8 novembre 2026, 7 marzo 2027)
5.a Sampdoria vs Caronnese (15 novembre 2026, 14 marzo 2027)
6.a Alcione Milano vs Sampdoria (22 novembre 2026, 4 aprile 2027)
7.a Sampdoria vs Women Torres (29 novembre 2026, 11 aprile 2027)
8.a Torino F.C. vs Sampdoria (13 dicembre 2026, 18 aprile 2027)
9.a Sampdoria vs Baiardo (20 dicembre 2026, 2 maggio 2027)
10.a Pro Sesto vs Sampdoria (10 gennaio 2027, 9 maggio 2027)
11.a Sampdoria vs Lesmo (17 gennaio 2027, 16 maggio 2027)

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