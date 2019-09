Next Generation Sampdoria, un progetto sempre in crescita: sette nuove affiliate giovedì 26 settembre 2019 17:53

Next Generation Sampdoria si allarga. Sono ben 7 i nuovi ingressi nel programma di affiliazione all’Academy blucerchiata all’inizio di questa nuova stagione. La mappatura di NGS su tutto il territorio italiano conta ora la bellezza di 42 società dilettantistiche. Tre i nuovi Centri Tecnici: due in Sicilia (A.S.D. Kantanè Soccer e A.S.D. Real Gela) e uno in Puglia (A.S.D. Soccer Trani). Con i gradi di Affiliata semplice entrano invece la scuola calcio campana A.S.D. Atletico Virgilio, la sicula A.S.D. Academy Kantanè School e le liguri A.S.D. San Filippo Neri e A.S.D. Ventimiglia.

Crescita. Sui campi di 14 differenti regioni – dalla cima al fondo dello Stivale – gli allenatori della Sampdoria porteranno dunque il loro know how e gli insegnamenti che solo il Settore Giovanile di una squadra di Serie A può dare. Benvenuti a tutti i nuovi calciatori dal responsabile Italo Calvarese e da tutto il suo staff, grazie a voi Next Generation continua a crescere.