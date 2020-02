Primavera 1 TIM: Moro illude la Lazio, la Samp agguanta il pari con D’Amico lunedì 17 febbraio 2020 09:30

Un punto esterno per la Primavera. La Sampdoria pareggia 1-1 con la Lazio sul prato del “Fersini” di Formello e porta a nove i risultati utili consecutivi che permettono ai ragazzi di Cottafava di mantenere il sesto posto in classifica, a quota 28 punti.

Rigore. Partenza difettosa per i blucerchiati che dopo soli venti secondi dal calcio d’inizio si fanno sorprendere da Moro, abile ad entrare in area e a battere Raspa per il vantaggio biancoceleste. La rete subita scuote il Doria che si rimbocca le maniche e reagisce. Angileri parte in percussione sulla destra, Falbo lo atterra in area e l’arbitro assegna senza esitazione il rigore che al 17′ D’Amico trasforma con grande freddezza.

Conti. Parità ristabilita e Samp che diventa padrona del campo. Al 26′ Alia si supera per deviare in tuffo una gran botta di Balde da fuori area e si ripete al 37′ sul piazzato di Brentan. La prima frazione si chiude con i blucerchiati in avanti: al 38′ Balde deve fare ancora i conti con l’estremo biancoceleste e all’intervallo si torna negli spogliatoi sul parziale di 1-1.

Sospiro. Il gioco riprende con i padroni di casa più determinati rispetto alla prima parte di gara. Al 17′ Nimmermeer fa la barba al palo alla sinistra di Raspa, che può tirare un sospiro di sollievo. Al 23′ la Samp si affaccia in avanti con il neoentrato Francofonte: la sua conclusione è potente ma fuori dallo specchio della porta. Ci prova anche Siatounis al 31′, scaricando il mancino verso Alia: pallone alto non di molto.

Traversa. La girandola di cambi non sortisce gli effetti sperati da Cottafava e Menichini. Lazio vicina al vantaggio con il neoentrato Di Stefano che al 42′ di testa sfiora il palo alla sinistra di Raspa. Nel recupero il Doria ci prova con tutte le forza a disposizione ma allo scadere è la traversa a dire no al diagonale di Balde, deviato da Novella. Posta in palio divisa e striscia positiva allungata.

Lazio 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 1′ Moro, 17′ D’Amico rig.

Lazio (4-3-1-2): Alia; Novella, Kalaj, Cipriano, Falbo (25′ s.t. Ndrecka); Bertini, Marino, Czyz (15′ s.t. Cerbara); Lico (26′ s.t. Di Stefano); Nimmermeer, Moro.

A disposizione: Furlanetto, Marocco, Kaziewicz, Russo, Shehu, Zilli, Ricci, Moschini, Cesaroni.

Allenatore: Menichini.

Sampdoria (4-3-3): Raspa; Rocha, Veips, Obert, Giordano (27′ s.t. Stoppa); Angileri (41′ s.t. Vaghi), Brentan (14′ s.t. Francofonte), Siatounis; Balde, Prelec (41′ Gerbi), D’Amico.

A disposizione: Avogadri, Boschini, Canovi, Ercolano, Sabattini, Yayi Mpie, Scaffidi, Amado.

Allenatore: Cottafava.

Arbitro: Scarpa di Collegno.

Assistenti: Cortese di Palermo e Poma di Trapani.

Note: ammoniti al 16′ p.t. Falbo, al 14′ s.t. Brentan, al 18′ s.t. Veips, al 20′ s.t. Cipriano, al 35′ s.t. Kalaj per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 3′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.