Restart, Next Generation Sampdoria riparte dalla Liguria e da nuovi club

Restart. Next Generation Sampdoria ricomincia da qui, dalle visite sui campi della Liguria e dagli incontri online per Centri Tecnici e Affiliate sparsi per l’Italia. L’emergenza Coronavirus-COVID-19 che il nostro Paese sta affrontando non ferma i piani del progetto blucerchiato che – nel pieno rispetto dei regolamenti e dei protocolli per il contenimento della pandemia – incontrerà le squadre dilettantistiche liguri nei rispettivi centri sportivi. I primi appuntamenti della stagione 2020/21 sono stati in casa del Villaggio Calcio e della Polis Genova 1993.

Soddisfazione. Prosegue dunque la crescita di Next Generation, programma arrivato già alla sua sesta stagione di attività e in continua espansione. Per la massima soddisfazione del responsabile Italo Calvarese, che – inaugurando il suo biennio in carica – ha annunciato il rinnovo di oltre 90% dei club affiliati la scorsa stagione, confermati in base agli alti standard performativi di ragazzi, allenatori e dirigenti.

Innesti. Inoltre, è stato definito il nuovo ingresso dell’A.S.D. Saint Vincent Chatillon (Centro Tecnico), prima bandierina blucerchiata in Valle d’Aosta. Contestualmente si registra anche del ritorno dell’A.S.D. Bogliasco F.C. tra i Centri Tecnici e dell’A.S.D. Baia Alassio tra le Affiliate.