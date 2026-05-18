Samp Women, buona la prima contro il Toro agli ottavi di Coppa

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Sampdoria Women nella fase nazionale della Coppa Italia Regionale. Nell’andata degli ottavi di finale, le blucerchiate superano con un netto 4-0 il Torino Women, conquistando un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno in programma la prossima settimana.

Dopo una prima fase di studio, la nostre ragazze prendono progressivamente il controllo della gara trovando il vantaggio con Botto (27’). Una rete che permette alla Samp di andare all’intervallo avanti di misura, al termine di una prima frazione ben gestita ed equilibrata giocata a viso aperto da entrambe le formazioni.

Nella ripresa la Samp alza ulteriormente il ritmo e indirizza definitivamente il match: dopo appena quattro minuti Gastaldi firma il raddoppio, dando ulteriore fiducia alle proprie compagne di squadra. Nel finale sale poi in cattedra Calcagno, autrice di una doppietta (72’; 80’) che chiude definitivamente i conti sul 4-0.

Una prestazione convincente e di grande maturità per le blucerchiate, che confermano l’ottimo momento già mostrato nel corso della stagione e si potranno preparare il ritorno con un occhio puntato alla Coppa Italia nazionale e l’altro ai playoff promozione contro il Pustertal, che metterà in palio l’accesso alla prossima Serie C Femminile.