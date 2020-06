Summer eSports: da stasera si fa sul serio con la Sampdoria di ASAPTOM96 lunedì 15 giugno 2020 11:47

Venerdì l’annuncio, stasera le prime partite. Prende avvio Summer eSports, il torneo organizzato da ESA, Hexon e eSportsItalia.com, che coinvolgerà ben 13 club di Serie A su FIFA 20. La Sampdoria, gestita da Thomas ASAPTOM96 Saiani, è attesa da ben 6 turni di gioco belli intensi: dalle 20.30 fino alle 23.00. Ma è solo il primo atto, perché il torneo ci terrà compagnia per cinque lunedì di fila: quattro di qualificazioni e l’ultimo con il Final Eight. La battaglia FUT andrà online sul canale Twitch @Sampdoria_eSports senza esclusione di colpi. In diretta per tutti i fan blucerchiati.

15 giugno, primo turno – Il programma

20.30 v Hellas Verona

21.00 v Lazio

21.30 v Cagliari

22.00 v Fiorentina

22.30 v Atalanta

23.00 v Parma