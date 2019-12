Un anno di Next Generation Sampdoria: un 2019 da ricordare domenica 29 dicembre 2019 15:25

Il 2019 ci saluta, ma è stato un anno molto importante per Next Generation Sampdoria e tutti i club affiliati alla nostra Academy. Lo dicono i numeri, che sono sempre più in crescita. E se è vero che le società satellite sono già quaranta – dieci in più di una stagione fa – e presto saliranno ancora, è altrettanto vero che si sono moltiplicati gli appuntamenti di formazione sul campo e pure quelli di divertimento, come le 5 spedizioni al “Ferraris”.

Visite. Sono state più di 480 le ore spese tra palloni e conetti, mentre le visite – dal Veneto alla Sicilia – ben 75. Inoltre, questo progetto ha permesso a migliaia di bimbi e bimbe di avvicinarsi ai nostri colori, facendogli vivere l’atmosfera inimitabile dello stadio per 90 e più magici minuti. E guai a dimenticare gli incontri Coaching a Casa Samp, con intense lezioni sui temi più importanti per il corretto sviluppo di un Settore Giovanile.

Saluti. Lo staff di Next Generation, a partire dal responsabile Italo Calvarese, passando per i referenti tecnici Alessandro Maroni, Luca Oddone, Paolo Viviani, per finire con il direttore dell’Academy Giovanni Invernizzi, augurano a tutti i bambini, i genitori, i tecnici e i dirigenti delle affiliate delle Feste felici, pronti poi a ripartire l’anno nuovo con tante altre novità.