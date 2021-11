Spinelli: «La Samp Women è la mia isola felice»

Dietro ogni soddisfazione, conquista o vittoria, ci sono sacrifici e decisioni coraggiose. Determinazione e forza d’animo sono caratteristiche che ben descrivono Giorgia Spinelli, difensore centrale della Sampdoria Women. Dopo aver avviato la carriera in Italia (Atalanta, Mozzanica e Inter), la ventisettenne bergamasca ha infatti deciso di cambiare vita e trasferirsi in Francia, allo Stade de Reims, dove è rimasta per tre stagioni, arrivando anche ad indossare la fascia da capitano. Poi il ritorno in patria, con la maglia del Milan, ultima tappa prima dell’approdo a Genova.

Isola. «La Samp è la mia isola felice – afferma dalla passeggiata di Bogliasco -, qui ho ritrovato me stessa. Abbiamo creato un gruppo splendido, con le compagne e con tutto lo staff. Ora pensiamo alla Coppa Italia: sabato con la Torres ci aspetta un altro storico esordio. Cercheremo di andare più avanti possibile in questa competizione».