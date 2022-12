La Samp Futsal chiude in bellezza il 2022: battuta la Fenice

Continua l’ottima stagione della Sampdoria Futsal che, sul parquet amico del “Palazzetto dello Sport” di Campo Ligure, ha regolato per 2-1 (reti di Renoldi e Saponara) la Fenice Veneziamestre, chiudendo in bellezza il proprio 2022. I blucerchiati di mister Cipolla restano infatti aggrappati al secondo posto del Girone A di Serie A2: sono 34 i punti conquistati dopo 16 partite, 7 in meno della capolista Olimpia Verona.