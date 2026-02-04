U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Fredberg e Mancini: «C’è fiducia, fatto un buon mercato in sintonia»

La conferenza stampa del CEO Area Football Jesper Fredberg e del direttore sportivo Andrea Mancini al termine della sessione di mercato invernale.

Arbitri: Modena-Sampdoria affidata a Pezzuto di Lecce

4 Febbraio 2026 Team
Verso Modena-Samp: prima a Bogliasco per Pierini e Soleri

3 Febbraio 2026 Team
Giudice Sportivo: stop per Henderson e Palma, Modena senza Nador

3 Febbraio 2026 Team