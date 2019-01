Incontri di aggiornamento: i tecnici Next Generation fanno visita alla Sampdoria venerdì 25 gennaio 2019 11:40

La Sampdoria incontra la Next Generation. Domani, sabato, tutti i referenti delle società affiliate saranno nostri ospiti, prima a Bogliasco e poi al “Ferraris”. La giornata comincerà alle 11.00 al campo sportivo “Garrone”, dove gli allenatori potranno assistere da vicino alla partita della Primavera contro la Juventus. Un’opportunità speciale per tutti di vedere in azione i ragazzi al termine del loro percorso nel Settore Giovanile.

Aggiornamento. Il programma prevede poi il trasferimento per il pranzo nelle Sale Hospitality di Marassi. A seguire una riunione con i responsabili Paolo Cioeta, Beppe Butti e Luca Oddone (per la Liguria), oltreché Giovanni Invernizzi, responsabile Academy, Marco Caroli e Angelo Catanzano dell’Area Marketing. I cinque relatori presenteranno le linee guida per i prossimi mesi, soffermandosi sui risultati e le prospettive di raduni e visite nei vari Centri Tecnici. Prima di andare in Tribuna Inferiore per vedere Samp-Udinese, il gruppo potrà fare il proprio Walk About all’interno dello stadio, osservando così il retro le quinte delle partita: spogliatoi, mixed-zone, panchine.

Visite. Non si ferma però certo all’invito a Genova il lavoro della squadra di Next Gen: proseguono infatti sui campi di tutta Italia le visite e le riunioni tecniche. Cioeta è andato per la prima volta in casa della nuova affiliata Corrasi Junior, in Sardegna. Un debutto positivo, a cui ha fatto seguito il volo su Trapani, all’Accademia, ormai solida realtà tra club satelliti dei blucerchiati. Due giorni di raduno invece per il Vado, sotto gli sguardi attenti di Butti e Oddone. In campo maschi (Leve 2004, 2005 e 2009) e femmine (U15).