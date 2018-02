Lo sport per tutti: al “Pertini” di Multedo c’è la Nazionale Italiana Calcio Amputati mercoledì 21 febbraio 2018 19:28

Si è tenuta questa sera, al campo sportivo “Pertini” di Multedo, la cerimonia di apertura del progetto Lo Sport per Tutti. Un evento impreziosito dal videomessaggio realizzato per l’occasione dal presidente dell’U.C. Sampdoria Massimo Ferrero e dalla presenza del responsabile dell’Area Tecnica blucerchiata Daniele Pradè.

Integrazione. Il progetto vede da mesi impegnate la Levante C Pegliese e la Nazionale Italiana Calcio Amputati in un percorso che ha l’obiettivo di promuovere il calcio per tutti e di rendere normale la pratica delle attività sportive, uniformando di fatto e senza divisioni orarie, gli atleti normodotati e disabili che svolgeranno sedute di allenamento in totale integrazione.

Preparazione. In tre differenti periodi (dal 20 al 25 febbraio, dal 10 al 18 maggio e dal 19 al 26 agosto) la Levante C ospiterà l’unica formazione azzurra di calcio che giocherà i Mondiali nel 2018, una squadra ufficialmente riconosciuta dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) che ha scelto Genova per effettuare la preparazione ai prossimi Campionati del Mondo in programma ad ottobre prossimo in Messico.

Scuole. La Nazionale Amputati sarà ospite del prestigioso Hotel Meliá e incontrerà tutte le mattine a fine allenamento – con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Municipio VII Ponente – gli alunni delle scuole genovesi che avranno la possibilità di confrontarsi con gli atleti selezionati che rappresenteranno il calcio italiano nel mondo.