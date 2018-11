#Nessunascusa: la Sampdoria e Quagliarella testimonial contro la violenza sulle donne venerdì 16 novembre 2018 14:47

#Nessunascusa, perché non c’è davvero nessuna scusante per la violenza di genere. Questo lo slogan e questo il senso della campagna che la Regione Liguria, in collaborazione con il Comune di Genova, ha lanciato in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in programma il 25 novembre.

Testimonial. Una campagna alla quale hanno aderito anche l’U.C. Sampdoria e il suo capitano, Fabio Quagliarella, testimonial d’eccezione per l’occasione al pari dell’omologo rossoblù Domenico Criscito, del pallanuotista della Pro Recco Niccolò Figari e dell’attore Maurizio Lastrico.