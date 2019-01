Next Generation Sampdoria: tempo di aggiornamenti per Nuova Cometa e Pro Farra martedì 15 gennaio 2019 11:50

Tempo di aggiornamenti per Next Generation Sampdoria. Beppe Butti e Paolo Cioeta hanno fatto visita per la prima volta alla Nuova Cometa Santa Maria, società dilettantistica veronese e new entry del progetto. I nostri due tecnici, dopo avere parlato con gli allenatori, hanno seguito gli allenamenti delle Leve 2004, 2005, 2007 e 2009. Stesso programma anche in Friuli-Venezia Giulia, in casa del Pro Farra, club blucerchiato di riferimento in tutto il Nord-Est. Passi avanti per tutti: Next Gen non si ferma.