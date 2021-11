Samp earn much-needed win at Salernitana

Salernitana 0-2 Sampdoria (HT: 0-2)

Scorers: Di Tacchio (OG) 40, Candreva 43.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea (Kechrida 55), Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio (Schiavone 67), Kastanos (Obi 46); Ribery (Simy 67); Gondo (Bonazzoli 55), Djuric.

Subs not used: Fiorillo, Jaroszynski, Bogdan, Capezzi, Delli Carri, Vergani.

Coach: Colantuono.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (Dragusin 61), Ferrari (Chabot 65), Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre (Askildsen 61); Caputo, Quagliarella (Gabbiadini 86).

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Ciervo, Depaoli, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Referee: Giacomelli.

Assistants: Scarpa, Marchi.

Fourth official: Cosso.

VAR: Sozza di Seregno.

Assistant VAR: Bottegoni.

Yellow cards: Bereszynski 24, Ekdal 57, Chabot 86.