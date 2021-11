La Samp torna a vincere: colpo esterno a Salerno

Salernitana 0

Sampdoria 2

Reti: p.t. 40′ Di Tacchio aut., 43′ Candreva.

Salernitana (4-3-1-2): Belec; Zortea (10′ s.t. Kechrida), Gyomber, Gagliolo, Ranieri; L. Coulibaly, Di Tacchio (22′ s.t. Schiavone), Kastanos (1′ s.t. Obi); Ribery (22′ s.t. Simy); Gondo (10′ s.t. Bonazzoli), Djuric.

A disposizione: Fiorillo, Jaroszynski, Bogdan, Capezzi, Delli Carri, Vergani.

Allenatore: Colantuono.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (16′ s.t. Dragusin), Ferrari (20′ s.t. Chabot), Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre (16′ s.t. Askildsen); Caputo, Quagliarella (41′ s.t. Gabbiadini).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Ciervo, Depaoli, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Assistenti: Scarpa di Reggio Emilia e Marchi di Bologna.

Quarto ufficiale: Cosso di Reggio Calabria.

VAR: Sozza di Seregno.

AVAR: Bottegoni di Terni.

Note: ammoniti al 24′ p.t. Bereszynski, al 12′ s.t. Ekdal per gioco scorretto, al 41′ s.t. Chabot per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in buone condizioni.