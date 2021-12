Coppa Italia: Quagliarella and Verre send Samp through to last 16

Sampdoria 2-1 Torino (HT 1-0)

Scorers: Quagliarella 16 (pen), Mandragora 54 (pen), Verre 60.

Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Dragusin, Ferrari, Chabot (25′ s.t. Colley), Murru; Depaoli, Thorsby (Silva 46), Askildsen, Ciervo (Candreva 70); Verre (Gabbiadini 81); Quagliarella (Caputo 71).

Subs not used: Audero, Ravaglia, Augello, Yoshida, Bereszynski, Yepes Laut, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Rincon, Buongiorno (Rodriguez 80); Aina (Praet 80), Baselli, Mandragora (Kone 80), Ansaldi; Linetty (Warming 62), Brekalo (Pjaca 70); Zaza.

Subs not used: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Lukic, Singo, Sanabria, Vojvoda.

Coach: Juric.

Referee: Piccinini (Forli).

Assistants: Yoshikawa (Roma 1) and Lardato (Taranto).

Fourth official: Prontera (Bologna).

VAR: Mazzoleni (Bergamo).

Assistant VAR: Tegoni (Milan).

Booked: Chabot 50, Buongiorno 59, Ciervo 63, Murru 69, Askildsen 88, Silva 90+3.

Added time: 1+4 minutes.

Attendance: 3,124 (€31,650) with 2,326 season tickets (€24,509).

Pitch: good condition.