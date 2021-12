Samp avanti in Coppa Italia: Quagliarella-Verre, Torino battuto

Sampdoria 2

Torino 1

Reti: p.t. 16′ Quagliarella rig.; s.t. 9′ Mandragora rig., 15′ Verre.

Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Dragusin, Ferrari, Chabot (25′ s.t. Colley), Murru; Depaoli, Thorsby (1′ s.t. Silva), Askildsen, Ciervo (25′ s.t. Candreva); Verre (36′ s.t. Gabbiadini); Quagliarella (26′ s.t. Caputo).

A disposizione: Audero, Ravaglia, Augello, Yoshida, Bereszynski, Yepes Laut, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Rincon, Buongiorno (25′ s.t. Rodriguez); Aina (35′ s.t. Praet), Baselli, Mandragora (35′ s.t. Kone), Ansaldi; Linetty (17′ s.t. Warming), Brekalo (25′ s.t. Pjaca); Zaza.

A disposizione: V. Milinkovic, Gemello, Zima, Lukic, Singo, Sanabria, Vojvoda.

Allenatore: Juric.

Arbitro: Piccinini di Forlì.

Assistenti: Yoshikawa di Roma 1 e Lardato di Taranto.

Quarto ufficiale: Prontera di Bologna.

VAR: Mazzoleni di Bergamo.

AVAR: Tegoni di Milano.

Note: ammoniti al 5′ s.t. Chabot, al 14′ s.t. Buongiorno, al 18′ s.t. Ciervo, al 24′ s.t. Murru, al 43′ s.t. Askildsen per gioco scorretto, al 48′ s.t. Silva per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 3.124 (incasso 31.650 euro) di cui 2326 mini-abbonamenti (rateo 24.509 euro); terreno di gioco in buone condizioni.