Samp throw it away: Cagliari overturn Gabbiadini’s early strike

Sampdoria 1-2 Cagliari (HT 1-0)

Scorers: Gabbiadini 18, Deiola 55, Pavoletti 71.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Ferrari (Ciervo 72), Yoshida (Dragusin 51), Chabot, Murru; Bereszynski, Thorsby, Ekdal (Yepes 81); Bereszynski, Gabbiadini (Quagliarella 72), Candreva; Caputo (Torregrossa 81).

Subs not used: Ravaglia, Saio, Torregrossa, Vieira, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Altare, Carboni, Lovato; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola (Farago 75), Lykogiannis; J. Pedro, Pavoletti (Pereiro 81).

Subs not used: Aresti, Radunovic, Gagliano, Zappa, Obert, Ladinetti.

Coach: Mazzarri.

Referee: Camplone (Pescara).

Assistants: Cecconi (Empoli) and Vecchi (Lamezia Terme).

Fourth official: Santoro (Messina).

VAR: Guida (Torre Annunziata).

VAR assistant: Baccini (Conegliano).

Sent off: Candreva 90+1.

Booked: Lovato 32, Yoshida 52, J. Pedro 61.

Added time: 0+ 3 minutes.

Paying spectators: 3,188 (€48,742).

Pitch: good condition.