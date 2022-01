La Samp si butta via: Gabbiadini illude, il Cagliari rimonta e passa

Sampdoria 1

Cagliari 2

Reti: p.t. 18′ Gabbiadini; s.t. 10′ Deiola, 26′ Pavoletti.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Ferrari (27′ s.t. Ciervo), Yoshida (6′ s.t. Dragusin), Chabot, Murru; Bereszynski, Thorsby, Ekdal (36′ s.t. Yepes); Bereszynski, Gabbiadini (27′ s.t. Quagliarella), Candreva; Caputo (36′ s.t. Torregrossa).

A disposizione: Ravaglia, Saio, Torregrossa, Vieira, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Altare, Carboni, Lovato; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola (30′ s.t. Faragò), Lykogiannis; J. Pedro, Pavoletti (36′ s.t. Pereiro).

A disposizione: Aresti, Radunovic, Gagliano, Zappa, Obert, Ladinetti.

Allenatore: Mazzarri.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Assistenti: Cecconi di Empoli e Vecchi di Lamezia Terme.

Quarto ufficiale: Santoro di Messina.

VAR: Guida di Torre Annunziata.

AVAR: Baccini di Conegliano.

Note: espulso al 46′ s.t. Candreva per comportamento non regolamentare; ammoniti al 32′ p.t. Lovato, al 7′ s.t. Yoshida, al 16′ s.t. J. Pedro per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e ‘ s.t.; paganti 3.188 (incasso 48.742 euro); terreno di gioco in buone condizioni.