Samp hit Sassuolo for four

Sampdoria 4-0 Sassuolo (HT: 2-0)

Scorers: Caputo 5, Sensi 7, Conti 63, Candreva 90+1 (pen).

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (Augello 75); Candreva, Rincon (Vieira 75), Thorsby; Sensi; Gabbiadini (Supriaha 36, Conti 59), Caputo.

Subs not used: Audero, Ravaglia, Sabiri, Askildsen, Magnani, Trimboli.

Coach: Giampaolo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (Harroui 60), M. Lopez (Henrique 73); Traore (Defrel 60), Raspadori, Berardi (Ceide 84); Scamacca.

Subs not used: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Ciervo, Peluso, Toljan, Tressoldi.

Coach: Dionisi.

Referee: Maresca.

Assistants: Pagliardini and Vono.

Fourth official: Meraviglia.

VAR: Dionisi.

Assistant VAR: Giallatini.

Booked: Candreva 20, Raspadori 45+4, Scamacca 50, Falcone 58.

Added time: 4+4.

Paying spectators: 6,232 (gate receipts: €87,925).

Pitch: Good condition.