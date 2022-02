Samp show: poker blucerchiato, Sassuolo al tappeto

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e neroverdi clicca qui.

Sampdoria 4

Sassuolo 0

Reti: p.t. 5′ Caputo, 7′ Sensi; s.t. 18′ Conti, 46′ Candreva rig.

Sampdoria (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru (30′ s.t. Augello); Candreva, Rincón (30′ s.t. Vieira), Thorsby; Sensi; Gabbiadini (36′ s.t. Supriaha, 14′ s.t. Conti), Caputo.

A disposizione: Audero, Ravaglia, Sabiri, Askildsen, Magnani, Trimboli.

Allenatore: Giampaolo.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (15′ s.t. Harroui), M. Lopez (28′ s.t. Henrique); Traore (15′ s.t. Defrel), Raspadori, Berardi (39′ s.t. Ceide); Scamacca.

A disposizione: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Ciervo, Peluso, Toljan, Tressoldi.

Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: Pagliardini di Arezzo e Vono di Soverato.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Dionisi dell’Aquila.

AVAR: Giallatini di Roma 2.

Note: ammoniti al 20′ p.t. Candreva per proteste, al 49′ s.t. Raspadori, al 5′ s.t. Scamacca per gioco scorretto, al 13′ s.t. Falcone per comportamento non regolamentare; recupero 4′ p.t. e 4′ s.t.; paganti 6.232 (incasso 87.925 euro); terreno di gioco in buone condizioni.