International break: eight Blucerchiati receive call-ups

Eight Sampdoria players have been selected for international duty in the upcoming fixtures.

Gambia – Omar Colley

Africa Cup of Nations 2023 Qualification: Chad v Gambia (Wednesday 23 March, 17:00 CET, Ahmadou Ahidjo Stadium in Yaounde, Cameroon)

Africa Cup of Nations 2023 Qualification: Gambia v Chad (Tuesday 29 March, 19:00 CET, Adrar Stadium, in Agadir, Morocco)

Japan – Maya Yoshida

FIFA World Cup 2022 Qualification, Group B: Australia v Japan (Thursday 24 March, 10:10 CET, Australia Stadium in Sydney, Australia)

FIFA World Cup 2022 Qualification, Group B: Japan v Vietnam (Tuesday 29 March, 12:35 CET, Saitama Stadium, in Saitama, Japan)

Italy – Stefano Sensi

FIFA World Cup 2022 Qualification, play-off semi-finals – Path C: Italy v North Macedonia (Thursday 24 March, 20:45 CET, Stadio Renzo Barbera in Palermo, Italy)

FIFA World Cup 2022 Qualification, play-off final – Path C: Portugal/Turkey v Italy (Tuesday 29 March, 20:45 CET, stadium TBD)

Norway – Morten Thorsby

Friendly: Norway v Slovakia (Friday 25 Match, 18:00 CET, Ullevaal Stadium in Oslo, Norway)

Friendly: Norway v Armenia (Tuesday 29 Match, 19:00 CET, Ullevaal Stadium in Oslo, Norway)

Poland – Bartosz Bereszynski

Friendly: Scotland v Poland (Thursday 24 March, 20:45 CET, Hampden Park in Glasgow, UK)

FIFA World Cup 2022 Qualification, play-off final – Path B: Poland v Sweden/Czech Republic (Tuesday 29 March, 20:45 CET, Silesian Stadium in Chorzow, Poland)

Sweden – Albin Ekdal

FIFA World Cup 2022 Qualification, play-off semi-finals – Path B: Sweden v Czech Republic (Thursday 24 March, 20:45 CET, Friends Arena in Solna, Sweden)

FIFA World Cup 2022 Qualification, play-off final – Path B: Poland v Sweden (Tuesday 29 March, 20:45 CET, Silesian Stadium in Chorzow, Poland)

Venezuela – Tomas Rincon

FIFA World Cup 2022 Qualification: Argentina v Venezuela (Saturday 26 March, 00:30 CET, La Bombonera in Buenos Aires, Argentina)

FIFA World Cup 2022 Qualification: Venezuela v Colombia (Wednesday 30 March, 01:30 CET, Estadio Cachamay in Puerto Ordaz, Venezuela)

Norway Under 21 – Kristoffer Askildsen

UEFA European Under 21 Championship – Group A: Austria v Norway (Tuesday 29 March, 18:00 CET, Keine Sorgen Arena in Ried im Innkreis, Austria)