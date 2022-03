Nazionali: tutti gli impegni degli otto blucerchiati convocati

Sono otto i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Gambia – Omar Colley

Qualificazioni Coppa d’Africa, turno preliminare: Ciad-Gambia (mercoledì 23 marzo, ore 17.00, “Stade Ahidjo” di Yaoundé, Camerun)

Qualificazioni Coppa d’Africa, turno preliminare: Gambia-Ciad (martedì 29 marzo, ore 19.00, “Stade Adrar” di Agadir, Marocco)

Giappone – Maya Yoshida

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Australia-Giappone (giovedì 24 marzo, ore 10.10, “Australia Stadium” di Sidney, Australia)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Gruppo B: Giappone-Vietnam (martedì 29 marzo, ore 12.35, “Saitama Stadium” di Saitama, Giappone)

Italia – Stefano Sensi

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Semifinale Playoff – Percorso C: Italia-Macedonia del Nord (giovedì 24 marzo, ore 20.45, “Barbera” di Palermo, Italia)

In caso di passaggio del turno:

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Finale Playoff – Percorso C: Portogallo/Turchia-Italia (martedì 29 marzo, ore 20.45, luogo da definire)

Norvegia – Morten Thorsby

Amichevole: Norvegia-Slovacchia (venerdì 25 marzo, ore 18.00, “Ullevål Stadion” di Oslo)

Amichevole: Norvegia-Armenia (martedì 29 marzo, ore 19.00, “Ullevål Stadion” di Oslo)

Polonia – Bartosz Bereszynski

Amichevole: Scozia-Polonia (giovedì 24 marzo, ore 20.45, “Hampden Park” di Glasgow, Regno Unito)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Finale Playoff – Percorso B: Polonia-Svezia/Repubblica Ceca (martedì 29 marzo, ore 20.45, “Silesian Stadium” di Chrzów, Polonia)

Svezia – Albin Ekdal

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Semifinale Playoff – Percorso B: Svezia-Repubblica Ceca (giovedì 24 marzo, ore 20.45, “Friends Arena” di Solna, Svezia)

In caso di passaggio del turno:

Qualificazioni FIFA World Cup 2022, Finale Playoff – Percorso B: Polonia-Svezia (martedì 29 marzo, ore 20.45, “Silesian Stadium” di Chrzów, Polonia)

Venezia – Tomás Rincón

Qualificazioni FIFA World Cup 2022: Argentina-Venezuela (sabato 26 marzo, ore 00.30, “Estadio Armando” di Buenos Aires, Argentina)

Qualificazioni FIFA World Cup 2022: Venezuela-Colombia (mercoledì 30 marzo, ore 01.30, “Estadio Cachamay” di Puerto Ordaz, Venezuela)

Norvegia Under 21 – Kristoffer Askildsen

Qualificazioni UEFA Euro U21 – Gruppo A: Austria-Norvegia (martedì 29 marzo, ore 18.00, “Keine Sorgen Arena” di Ried im Innkreis, Austria)