23 Blucerchiati available for Verona clash

Marco Giampaolo has all 23 players who travelled to Veneto available for tonight’s match against Hellas Verona (20:45 CEST).

Here is the full list:

Goalkeepers: Audero, Falcone, Ravaglia.

Defenders: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Midfielders: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Rincon, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Forwards: Caputo, Quagliarella, Supriaha.