Sono ventitré i blucerchiati di Giampaolo per Verona-Samp

Non ci sono sorprese. Per la sfida con l’Hellas Verona in programma questa sera, sabato, al “Bentegodi” (ore 20.45), Marco Giampaolo ha arruolato tutti i 23 blucerchiati a disposizione durante il ritiro in Veneto. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Magnani, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Rincón, Sabiri, Sensi, Thorsby, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caputo, Quagliarella, Supriaha.