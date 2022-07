Sabiri and De Luca fire Samp to win over Brescia

Brescia 0-2 Sampdoria (HT: 0-1)

Scorers: Sabiri 32, De Luca 48.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic (Papetti 75), Adorni, Cistana, Mangraviti; Bisoli (Garofalo 75), Van de Looi, Ndoj (Galazzi 63); Moreo, Niemeijer (Olzer 63); Aye (Nuamah 75).

Subs not used: Perilli, Sonzogni, Bianchi, Labojko, Bertagnoli, Tomella, Capoferri, Andreoli.

Coach: Clotet.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero (Ravaglia 77); Bereszynski (Somma 77), Ferrari (Murillo 63), Colley (Farabegoli 81), Augello (Murru 63); Vieira (Yepes 77); Candreva (Damsgaard 63), Verre (Rincon 63), Sabiri (De Luca 77), Leris (Stoppa 77); Caputo (Quagliarella 77).

Subs not used: Tantalocchi, Malagrida.

Coach: Giampaolo.

Referee: Ayroldi.

Assistants: Miele and Gualtieri.

Booked: Niemeijer 55, Adorni 65, Papetti 86

Added time: 2+4.

Attendance: 1,670.

Pitch: not in the best condition.