Al “Rigamonti” decidono Sabiri e De Luca, la Samp supera il Brescia

Il tabellino dell’amichevole che chiude il ritiro pre-campionato dei blucerchiati di Marco Giampaolo.

Brescia 0

Sampdoria 2

Reti: p.t. 32′ Sabiri; s.t. 48′ De Luca.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic (30′ Papetti), Adorni, Cistana, Mangraviti; Bisoli (30′ s.t. Garofalo), Van de Looi, Ndoj (18′ s.t. Galazzi); Moreo, Niemeijer (18′ s.t. Olzer); Ayé (30′ s.t. Nuamah).

A disposizione: Perilli, Sonzogni, Bianchi, Labojko, Bertagnoli, Tomella, Capoferri, Andreoli.

Allenatore: Clotet.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero (32′ s.t. Ravaglia); Bereszynski (32′ s.t. Somma), Ferrari (18′ s.t. Murillo), Colley (36′ s.t. Farabegoli), Augello (18′ s.t. Murru); Vieira (32′ s.t. Yepes); Candreva (18′ s.t. Damsgaard), Verre (18′ s.t. Rincón), Sabiri (32′ s.t. De Luca), Léris (32′ s.t. Stoppa); Caputo (18′ s.t. Quagliarella).

A disposizione: Tantalocchi, Malagrida.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta.

Assistenti: Miele di Torino e Gualtieri di Asti.

Note: ammoniti al 10′ s.t. Niemeijer, al 20′ s.t. Adorni, al 41′ s.t. Papetti per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori 1.670; terreno di gioco non in perfette condizioni.