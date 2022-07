Sabiri scores wonder goal, Besiktas equalise: 1-1

Marco Giampaolo’s men earned a 1-1 draw in their fifth pre-season friendly in Istanbul.

Besiktas 1-1 Sampdoria (HT 0-1)

Scorers: Sabiri 37, Weghors 65.

Besiktas (4-3-3): Ersin (Bilgin 70); Rosier, Welinton (Necip 84), Saiss (Emrecan 59), Oguzhan; Kartal (Vardar 59), Salih (Emirhan I. 69), Gedson (Boyd 84); Ghezzal (Emirhan D. 84), Weghorst (Cenk 70), Muleka (Nkoudou 59).

Sub not used: Cisse.

Coach: Ismaël.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (Depaoli 78), Ferrari (Murillo 69) Colley (Leverbe 78), Augello (Murru 69); Vieira (Verre 69); Candreva (De Luca 69), Rincón, Sabiri (Damsgaard 78), Léris (Malagrida 86); Caputo (Yepes 86).

Subs not used: Ravaglia, Tantalocchi.

Coach: Giampaolo.

Referee: Bayarslan (TUR).

Assistants: Birinci and Ozaral (TUR).

Booked: Vieira 67, Weghorst 67.

Added time: 2+5 minutes.

Pitch: excellent condition.