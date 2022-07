Una magia di Sabiri lancia la Samp, il Besiktas rimonta 1-1

Il tabellino della quinta amichevole pre-campionato dei blucerchiati di Marco Giampaolo.

Besiktas 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 37′ Sabiri; s.t. 20′ Weghorst.

Besiktas (4-3-3): Ersin (25′ s.t. Bilgin); Rosier, Welinton (39′ s.t. Necip), Saiss (14′ s.t. Emrecan), Oguzhan; Kartal (14′ s.t. Vardar), Salih (24′ s.t. Emirhan I.), Gedson (39′ s.t. Boyd); Ghezzal (39′ s.t. Emirhan D.), Weghorst (25′ s.t. Cenk), Muleka (14′ s.t. Nkoudou).

A disposizione: Cisse.

Allenatore: Ismaël.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski (33′ s.t. Depaoli), Ferrari (24′ s.t. Murillo) Colley (33′ s.t. Leverbe), Augello (24′ s.t. Murru); Vieira (24′ s.t. Verre); Candreva (24′ s.t. De Luca), Rincón, Sabiri (33′ s.t. Damsgaard), Léris (41′ s.t. Malagrida); Caputo (41′ s.t. Yepes).

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi.

Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Bayarslan (TUR)

Assistenti: Birinci e Ozaral (TUR)

Note: ammoniti al 22′ s.t. Vieira e Weghorst per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; terreno di gioco in ottime condizioni.